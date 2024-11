Travaux de nuit pour la rénovation des trottoirs devant la mairie de Fa’a’a

Des travaux de rénovation des trottoirs situés devant la mairie de Fa’a’ā, seront réalisés de nuit, de 20 heures à 4 heures du matin, à partir du mercredi 13 novembre et ce, pour une durée de six semaines.

Ces travaux viennent conclure le réaménagement du carrefour de la mairie qui comprend déjà la réalisation d’îlots centraux, l’installation de signalisation classique (balises auto-relevables rétroréfléchissantes et balises en forme de flèche) et de signalisation renforcée (signalisation lumineuse au passage piétons), et l’interdiction du dépassement des véhicules, sur 200 mètres, en face de l’OPT.

La dernière phase des travaux de réaménagement et de sécurisation du carrefour comprend deux étapes :

– PUBLICITE –

· la réfection de l’enrobé des trottoirs, sur les parties endommagées ;

· la mise en place d’une résine gravillonnée anti-dérapante, après une période de séchage de trois semaines.

Toutes ces mesures visent à améliorer l’identification des différents usages de la zone et à accentuer le caractère urbain du carrefour invitant les automobilistes à réduire leur vitesse, explique la présidence dans un communiqué.

Une signalisation de chantier sera mise en place et une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pendant la durée du chantier.

L’accès à la mairie sera maintenu durant les travaux, et toutes les précautions sont prises pour que la circulation soit rétablie, dans les temps, chaque jour.