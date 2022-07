Paofai : le parking de l’ex TNAD désormais ouvert H24

Afin de faciliter le stationnement et la vie quotidienne des usagers de cette partie Ouest de la ville, le Président a souhaité que le parking situé à Paofai, ex TNAD, soit désormais ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La décision est effective depuis lundi 25 juillet dernier.

Auparavant, le parking n’était ouvert que de 5 heures du matin à 18 heures en fin de journée, et fermé les week-end et jours fériés.

Désormais, il sera aussi ouvert en permanence les week-end et les jours fériés. En outre l’accès au parking est gratuit, mais reste non surveillé.