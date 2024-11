Réouverture du parking public de Paofai

Après huit longs mois de travaux, le parking public de Paofai a rouvert ce vendredi matin. S’il devait initialement être accessible mercredi dernier, restait encore le montage des dernières installations du parking sur site fermé. Deux jours de retard peu notables puisque les travaux commencés en avril devaient durer six mois.

Le nouveau parking est gratuit et accessible 24 heures sur 24. Il offre aux usagers un espace aménagé et adapté à chaque type de véhicule motorisé et à 2 roues pour le nombre de places suivantes :

123 places de voitures ;

3 places PMR ;

2 places de bus ;

12 places pour les 2 roues motorisées ;

et 6 places pour les vélos.

Le parking est doté d’accès piétons, de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’éclairages solaires.

