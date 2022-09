Ouverture du nouveau site internet de la direction de la Culture et du patrimoine

Le nouveau site internet de la direction de la Culture et du patrimoine vient d’être lancé : https://www.service-public.pf/dcp/

Conçu pour vulgariser l’ensemble des données recueillies auprès des communautés locales sur l’ensemble de la Polynésie, ce site met en évidence l’ensemble des travaux accomplis sur le terrain dans le cadre des missions dévolues à la Direction de la culture et du patrimoine, en matière de préservation, de protection et de valorisation du patrimoine culturel, archéologique, historique, artistique et légendaire de notre Fenua qu’il soit matériel ou immatériel.

On y retrouve par exemple :

Un lien permet également d’accéder au portail dédié aux biens inscrits ou à inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO, portail qui fut présenté au public récemment.

Des évolutions sont d’ores et déjà envisagées avec une déclinaison linguistique en langues polynésiennes et anglaise, des contenus dématérialisés à l’instar des visites virtuelles, des fiches pédagogiques, livrets d’activités et légendaires à destination des scolaires et d’un public plus large.