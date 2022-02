Orages : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo îles Sous-le-Vent

Vendredi, ciel passagèrement nuageux avec une ou deux averses parfois orageuses pouvant donner localement un gros cumuls de pluie. Samedi, nuages et averses orageuses gagnent progressivement du terrain.

Vent modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est, rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 vendredi, s’atténuant 1 mètre samedi. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre.

Météo Tahiti et Moorea

Vendredi et samedi, malgré de larges d’éclaircies, les nuages restent majoritaires et occasionnent des averses çà et là. Ces dernières deviennent parfois orageuses et peuvent donner localement un gros cumul de pluie, notamment dans les vallées encaissées. Températures extrêmes prévues : 23 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est, rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 vendredi, s’atténuant 1 mètre samedi. Houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre.

Météo Tuamotu et Gambier

Vendredi sur les Tuamotu, des averses parfois orageuses progressent lentement vers l’Ouest laissant de larges éclaircies gagner sur les régions de Napuka, Puka-Puka, Fakahina, Tatakoto, Reao, Tureia, Moruroa et Tematangi. Samedi, l’amélioration s’étend vers Hao et Hereheretue poussant les averses orageuses vers le Nord-Ouest Tuamotu entre Anaa, Rangiroa, Mataiva et Makatea. Aux Gambier, un temps sec et chaud s’installe les deux jours.

Aux Tuamotu, vent modéré d’Est à Est Nord-Est. Rafales a 50/60 kilomètres/heure. Aux Gambier vent faible à modéré d’Est Sud-Est à Sud-Est.

Mer agitée. Au Nord, houle courte d’Est d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée à une houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres aux Gambier et d’1 mètre à 1 mètre 50 ailleurs, s’amortissant à 1 mètre samedi.

Météo Australes

Au Nord, le soleil est bien présent mais doit composer avec des passages nuageux porteurs d’averses. Celles-ci deviennent parfois orageuses. À Rapa, le soleil s’impose les deux jours.

Vent modéré de secteur Est.

Mer agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest d’1 mètre 50 vendredi et 1 mètre samedi. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf