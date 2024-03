Orages : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Tahiti et Moorea

Jeudi soir, des averses orageuses se déclenchent sur la Presqu’île et le relief de Tahiti, mais finissent par se dissiper en fin de nuit. Ailleurs, nuit plutôt paisible sous un ciel majoritairement voilé.

Vendredi, de belles éclaircies reviennent le matin rapidement chahutés par des amas nuageux à la mi-journée ; des débordements sont attendus sur les côtes Sud entre Paea, Papeari et Vairao. Un coup de tonnerre peut résonner près du relief.

Samedi, des conditions clémentes perdurent sur les côtes Nord de Tahiti tandis que les amas nuageux investissent les versants Sud près de Papara et Papeari avec des averses ponctuellement. En fin de journée, les nuages deviennent plus nombreux, des averses se généralisent en première partie de nuit.

Températures extrêmes prévues : 24 et 32 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est à Est Sud-Est.

Mer peu agitée. Arrivée vendredi d’une nouvelle houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre en journée puis 1 mètre 50 vendredi soir et samedi. Houle longue résiduelle de Nord d’1 mètre à 1 mètre 50.

Tuamotu et Gambier

Jeudi soir, un axe instable et pluvio-orageux stagne sur les régions entre Hikueru, Hao, Nukutavake, Reao, Marutea Sud et près de Mangareva. Des averses plus isolées peuvent également toucher les régions de Anaa et de Makemo. Vendredi matin, l’activité orageuse de cet axe perturbé perd progressivement du terrain au profit d’accalmies, des averses restent encore d’actualité près de Hikueru, Hao et Reao. En parallèle, des averses gagnent également la région de Napuka et de Puka-Puka l’après-midi. Samedi, l’axe nuageux migre plus au Sud près de Hereheretue et de Tureia. Des averses isolées circulent près de Mataiva, Ahe et Manihi. Sur le reste des Tuamotu, le temps reste sec et plutôt clément ces deux prochains jours.

Aux Tuamotu : vent faible à modéré d’Est à Est-Nord-Est.

Aux Gambier : vent faible à modéré de secteur Sud à Sud-Est.

Mer peu agitée à agitée. Sur la moitié Nord de l’archipel, houle longue de Nord d’1 mètre à 1 mètre 50. Sur la moitié Sud de l’archipel, houle de Sud-Est d’1 mètre 50 vendredi, relayée par une nouvelle houle de Sud-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50 samedi.

Marquises

Jeudi soir, une dégradation orageuse se confirme sur l’archipel, des averses, pluies et des grains vont perdurer tout au long de la nuit. Les cumuls peuvent être localement importants sur les sommets et dans les vallées encaissées. Vendredi, les précipitations se raréfient dans la matinée, laissant place à de belles éclaircies, tout au plus, un voile d’altitude vient tamiser le ciel. Samedi, le soleil prédomine sur tout l’archipel.

Vent modéré de Nord-Est jeudi soir et vendredi, venant au secteur Est samedi. Rafales près des grains à 60 kilomètres/heures.

Mer agitée. Houle longue d’1 mètre 50 croisée à une petite houle longue de secteur Sud d’1 mètre.

