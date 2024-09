Orages : vigilance jaune sur la Société

Îles Sous-le-Vent

Vendredi soir, un axe nuageux remonte par le Sud des îles, transportant des averses voire quelques grains. Ces derniers peuvent prendre localement une tournure orageuse notamment sur la région proche de Mopélia. Samedi, un temps perturbé persiste, le risque orageux s’étend à l’ensemble des Raromatai. Dimanche, le ciel reste toujours encombré, mais les précipitations deviennent plus espacées. Cette accalmie est néanmoins temporaire puisque les pluies et les grains reprennent de la vigueur en soirée.

Vent faible à modéré de secteur Sud-Est samedi, d’Est-Nord-Est dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grain.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest entre 1 mètre à 1 mètre 50 samedi et dimanche.

Tahiti et Moorea

Vendredi soir, des épisodes pluvieux continuent d’affecter les côtes Sud de Tahiti entre Punaauia, Papeari jusqu’à Teahupoo ainsi que sur Moorea vers PaoPao, Papetoai et Haapiti. Samedi, un axe remontant par le Sud draine de nombreux amas nuageux. Ces derniers deviennent progressivement prépondérants à la mi-journée et engendrent des épisodes pluvieux. Un coup de tonnerre peut être entendu près du relief.

Dimanche, le ciel reste gris, mais les précipitations perdent progressivement du terrain, quelques averses passagères sont encore possibles sur la Presqu’île et les côtes Sud de Tahiti.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Sud-Est samedi, d’Est-Nord-Est dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure sous grain.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest entre 1 mètre à 1 mètre 50 samedi et dimanche.

Plus d’infos sur meteo.pf