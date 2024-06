Orages : vigilance jaune sur la Société et une partie des Tuamotu

Îles Sous-le-Vent

Le temps est instable et perdure jusqu’à dimanche soir avec des épisodes pluvio-orageux. Les averses sont parfois de forte intensité, accompagnées de grains.

Vent variable faible de Sud dominant vers Mopelia, de Nord-Ouest dominant vers les îles sous le vent, la nuit de vendredi. Il s’oriente au secteur Nord faible samedi puis Sud-Est modéré dimanche. Rafales 50 kilomètres/heure voire 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée devenant agitée dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres samedi, 1 mètre 50 dimanche. Elle est croisée à une petite houle de Sud-Est.

Tahiti et Moorea

Le ciel se charge en cours de nuit de vendredi et samedi avec quelques averses vers Moorea, entre Paea Faaa et Mahina à Tahiti et un risque orageux l’après-midi sur le relief. La nuit de samedi, le temps semble clément avec un ciel nuageux et voilé. Dimanche, les averses et grains orageux longent les côtes Ouest entre Tiahura et Haapiti à Moorea, entre Paea/Papeari et la presqu’île.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent variable faible de secteur Nord en soirée, puis Nord-Ouest faible samedi. Il s’établit dimanche au Sud-Est modéré. Rafales 50 kilomètres/heure voire 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée devenant agitée dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres samedi, 1 mètre 50 dimanche. Elle est croisée à une petite houle de Sud-Est.

Tuamotu et Gambier

Un temps instable la nuit de vendredi, samedi et dimanche. Il affecte les régions s’étendant de Napuka/Takaroa à Makemo/Anaa jusqu’à Hao/Hereheretue et Tematangi/Tureia. Des averses et grains orageux sont attendus dans ces régions. Une atténuation de l’activité pluvio-orageuse est attendue dimanche après-midi, le soleil reprend petit à petit la main sur les archipels. Ailleurs, temps ensoleillé les 2 prochains jours.

Sur les régions du Nord Tuamotu : vent modéré d’Est-Nord-Est.

Sur le reste des Tuamotu et aux Gambier : vent modéré de Nord à Nord-Est. Rafales à 60 kilomètres/heure près des grains.

Sur Nord et Centre Tuamotu : Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres croisée à une houle longue de Sud-Est d’1 mètre.

Sur Sud Tuamotu et Gambier : Mer agitée. Houles longues de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres 50 samedi, s’atténuant à 2 mètres dimanche.

