Orages : les Tuamotu en vigilance jaune

Météo Tuamotu et Gambier

Cette nuit, les averses accompagnées parfois de grains orageux se généralisent à l’ensemble des Tuamotu. Vendredi, une amélioration se dessine sur la moitié Est Tuamotu entre Puka-Puka, Reao, Tureia tandis qu’ailleurs, les averses orageuses perdurent. Samedi, elles gagnent le Nord-Ouest, l’Ouest Tuamotu et l’amélioration continue sur le Nord, le Centre et Sud Tuamotu. Aux Gambier, le temps est ensoleillé vendredi et samedi.

Vent modéré d’Est sur les atolls du Sud, de Nord-Est du Centre au Nord des Tuamotu. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Au Nord, houle courte de secteur Est prédominante d’1 mètre à 1 mètre 50. Arrivée de nouveaux trains de houle de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres aux Gambier et d’1 mètre à 1 mètre 50 ailleurs.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

