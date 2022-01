Météo : la quasi-totalité des Tuamotu toujours en vigilance jaune

Ce samedi, Météo France Polynésie a placé en vigilance jaune pour les vents violents les Tuamotu Sud, Centre Sud, Centre Nord, Centre et Ouest. Sont également placés en vigilance jaune pour les fortes pluies les Tuamotu Sud, Nord Ouest, Centre Sud, Centre Nord, Centre et Ouest.

Iles Sous-le-Vent

Samedi, la journée est bien ensoleillée dans l’ensemble malgré quelques nuages. Dimanche, le soleil reste présent en début de matinée. Il est rapidement chahuté dès le milieu de journée par des nuages bas de plus en plus nombreux et à l’origine d’averses prévues s’intensifier dans la nuit.

Vent généralement faible et de direction variable samedi, venant progressivement au secteur Nord faible à modéré dimanche après-midi.

Mer peu agitée. Nouvelles houles longues croisées de Nord et de Nord-Ouest d’1 mètre chacune.

Tahiti et Moorea

Samedi, temps ensoleillé avec les habituels développements nuageux sur le relief en cours de journée. En seconde partie de nuit, des nuages bas commencent à arriver par le Nord-Est, annonçant une dégradation plus marquée pour la journée de dimanche avec un ciel couvert et des averses de plus en plus fréquentes et parfois accompagnées de grains. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent généralement faible et de direction variable samedi, venant progressivement au secteur Nord faible à modéré dimanche après-midi.

Mer peu agitée. Nouvelles houles longues croisées de Nord et de Nord-Ouest d’1 mètre chacune.

Marquises

Samedi, quelques passages nuageux circulent dans l’alizé et peuvent occasionner quelques gouttes. Dimanche, retour d’un franc soleil, parfois tamisé par un voile nuageux au Sud.

Vent modéré de Nord-Est samedi, puis Est-Nord-Est dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Nord d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée à une houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre.

Tuamotu et Gambier

Samedi, les accalmies gagnent progressivement par l’Est tandis que sur la moitié Ouest des Tuamotu, le temps reste perturbé avec des précipitations encore localement fortes. Dimanche, les accalmies progressent sur l’archipel, concentrant le plus gros des averses sur le Nord-Ouest des Tuamotu. Ailleurs, le ciel est essentiellement voilé avec un faible risque d’averses.

Vent de secteur Nord à Nord-Ouest modéré sur le quart Nord-Ouest des Tuamotu. Il est modéré à assez fort de Nord-Est à Nord-Nord-Est ailleurs, avec une zone de vents forts plus marquée vers Hereheretue et Anaa. Les rafales peuvent dépasser les 80 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée sur la majeure partie des Tuamotu. Elle est forte avec des creux de 3 mètres samedi entre Anaa, Hereheretue et Tematangi. Au Nord, nouvelle houle longue de Nord d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée à une petite houle longue de Nord-Ouest d’1 mètre. Au Sud, houle longue de Sud d’1 mètre s’amortissant.

Australes

Samedi, le soleil prédomine sur l’archipel malgré quelques nuages bas. Ces derniers se font plus nombreux du côté de Raivavae et Rapa en soirée, annonçant une dégradation du temps sur ces régions pour dimanche. En effet, dimanche, le ciel est chargé sur ces deux îles avec des averses. Ailleurs, le ciel est voilé.

A Rapa et Raivavae, vent modéré à assez fort de Nord-Est à Nord-Nord-Est. Ailleurs, le vent est plutôt faible de secteur Est prédominant.

Vers Rapa, mer forte avec une mer du vent de Nord-Est donnant des creux de 2 mètres 50 à 3 mètres. Au Nord, mer agitée. Petite houle longue de Nord d’1 mètre. Arrivée dimanche d’une nouvelle houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

