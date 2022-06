L’ISPF recrute des agents dans toute la Polynésie

Dans le cadre du recensement de la population de la Polynésie française qui aura lieu du 18 août au 17 septembre, l’ISPF recrute plus de 700 agents recenseurs et 60 agents contrôleurs qui auront pour mission de recenser la population et les logements d’une zone géographique déterminée.

Les candidats intéressés sont priés de :

– remplir la fiche de candidature pour le poste souhaité :

agent contrôleur : https://adobe.ly/3M5vCiX

agent recenseur : https://adobe.ly/3lX0HdY

– et la transmettre par e-mail à [email protected]

La date limite de dépôt des candidatures a été prolongée jusqu’au mardi 7 juin inclus.