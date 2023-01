Journée mondiale des lépreux les 28 et 29 janvier

À l’occasion de la journée mondiale des lépreux le 29 janvier, La délégation Polynésienne de l’Ordre de Malte France sera présente le samedi 28 janvier pour quêter dans les centres commerciaux : U Vénustar à Mahina, Hyper U Pirae, U Week End, U Tamanu et Centre Maeva Taravao, dans des pharmacies de Papeete et Punaauia ;

et dimanche 28 janvier dans les paroisses catholiques de Tahiti et Moorea.

Une messe sera donnée dimanche 29 janvier à 7 heures à la chapelle Saint Lazare de Orofara, suivie d’un petit déjeuner partagé avec les paroissiens et les derniers matahiapo du village.