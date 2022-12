Un repas de fête pour les sans-abris

Les tables ont été installées dans la rue qui longe la Cathédrale de Papeete, juste devant le presbytère pour un repas partagé et en musique préparé par l’ordre de Malte. Au menu de ce repas de fête pour les sans-abris de Papeete, un morceau de pizza, du chao men, un morceau de gâteau et de la glace. En plus de ce repas hebdomadaire, les bénévoles préparent chaque matin le petit déjeuner servi aux SDF. “C’est un geste qu’on fait depuis 12 ans tous les mercredis, et on sert 3 500 à 4 000 repas par an donc pour nous c’est un mercredi comme les autres sauf que ce soir on est un peu plus nombreux au service et que le service est particulier parce qu’on sert les gens à table directement mais c’est notre quotidien tous les mercredis soir” rappelle Florent Roy, délégué de l’Ordre de Malte – Polynésie.

Ce festin est offert par des entreprises et particuliers du fenua dans l’objectif de mettre un peu de baume au cœur des personnes qui vivent dans la rue. Plus de 350 sans domicile fixe intermittents ou permanents se retrouvent dans les rues de Papeete tout au long de l’année.

La branche polynésienne de la fondation de l’Ordre de Malte compte une cinquantaine de bénévoles, qui œuvrent pour venir en aide aux sans domiciles fixes. L’ordre de Malte apporte aussi un soutien aux derniers lépreux et à quelques malades.