Hiva Oa – Un motard décède dans un accident de la route

L’accident de la route a eu lieu sur la portion de route reliant le village de Atuona et l’aéroport, indique nos confrères de Tahiti Infos. Le chauffeur du deux-roues a percuté une camionnette. impliquant une camionnette et une moto. Malgré l’intervention rapide des pompiers qui l’ont transporté au dispensaire de Atuona, la victime, âgée de la trentaine, est décédée quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Hiva Oa afin de déterminer les circonstances du drame.