Fortes pluies : l’eau s’invite jusque dans les maisons à Tahiti

De fortes pluies touchent actuellement les archipels de la Société. Les rafales de vent pourront atteindre les 100 km/h aux îles Sous-le-Vent, en seconde partie de journée, et 80 km/h sur Tahiti et Moorea.

À Tahiti, plusieurs communes sont sous les eaux. Dans la commune de Papenoo, les routes sont inondées.

À Papenoo, les routes sont inondées par endroits (crédit photo : Taoareva Nauta)

A Papenoo (crédit : Tahiti Nui Télévision)

Dans certaines maisons, l’eau s’est infiltrée au cours de la matinée, laissant des trainées de boue. À coups de pelles, les habitants d’un quartier tentent de retirer la terre qui s’est accumulée devant et dans leur habitation. “C’est la deuxième fois” que ce genre d’événement se produit, rapporte l’un des habitants. “Il y a trente ans, c’était la même chose. La cascade qui est plus haut, comme elle est devenue plus forte et que les caniveaux sont trop petits, avec les morceaux de bois qui ne passent pas, ça déborde partout”.

Dans une habitation de Papenoo, l’eau a emmené de la boue (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Avec les fortes pluies, la cascade située près des habitations a inondé le quartier (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À Mahina, les agents communaux peinent à dégager des troncs d’arbres de la voie. 260 litres d’eau au mètre carré sont tombés dans la commune au cours des dernières 24 heures, a rapporté Météo France Polynésie.

A Taravao, des arbres se sont effondrés au milieu de la route au niveau du lycée agricole.

A Taravao, des arbres se sont effondrés sur la route (crédit photo : Teiva Teresa Haumana)

À Papeete, les voitures doivent ralentir par endroits en raison des inondations.

A Papeete aussi, certaines routes sont inondées (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Météo Îles du Vent

Malgré une légère baisse de l’activité pluvieuse enregistrée dans la nuit de mercredi à jeudi, de forts cumuls de précipitation ont touché l’île de Tahiti ces dernières 24 heures. Ainsi, entre mercredi et jeudi matin 05 heures, on relève près de 160mm de cumuls de pluie (160L/m²) sur Mahina et Afaahiti et autour de 120mm (120L/m²) sur Hitia’a et sur la Fautaua.

Ce temps gris et perturbé se maintient sur l’archipel avec un regain d’intensité pluvieuse attendu pour jeudi mi-journée. Il peut alors s’accompagner de rafales dépassant les 80 kilomètres/heure sous grains. Ce temps perturbé intéresse les Iles du Vent jusqu’à vendredi matin au moins.

Météo Îles Sous-le-Vent

Malgré une légère baisse de l’activité pluvieuse enregistrée dans la nuit de mercredi à jeudi, de forts cumuls de précipitation ont touché les Iles Sous le Vent ces dernières 24 heures, avec par exemple, plus de 110mm de cumuls de pluies (110L/m²) relevés sur Bora-Bora.

Ce temps gris et perturbé se maintient sur l’archipel avec un regain de l’activité pluvieuse déjà observé vers Mopelia et progressant vers le reste des Iles Sous le Vent jeudi matin. Il s’accompagne dans l’après midi et en soirée d’un renforcement des vents de Nord-Ouest avec des rafales de l’ordre de 100 kilomètres/heure. Ce temps perturbé se maintient jusqu’à vendredi matin au moins.