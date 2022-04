Diabète : dépistage gratuit les 7 et 8 mai au golf de Atimaono Papara

Dans le cadre de la lutte contre le diabète et l’obésité, l’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOPF), avec l’aide et le support de la Santé publique et du Rotary Club de Papeete, va pratiquer un dépistage gratuit au golf de Atimaono Papara :

– samedi 7 mai de 7 heures à 16 heures ;

– dimanche 8 mai de 7 heures à midi.