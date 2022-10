Des travaux le soir durant 4 semaines sur la RDO

Des travaux de rénovation de l’échangeur de Outumaoro entre la RT1 et la RDO côté montagne dans la commune de Punaauia vont débuter ce mardi soir pour une période de 4 semaines.

Ces travaux seront effectués de nuit de 19h00 à 04h00 du matin. La circulation dans le sens Punaauia/ RT1 Faaa par la bretelle sera conservée mais mise en ½ voie, la voie montante venant du giratoire du lycée hôtelier vers Nina Peata et l’Université sera fermée et les usagers ramenés sur la RT1 via Heiri et l’échangeur de Piafau de la RDO qui reste ouvert. Enfin, la voie descendante de Nina Peata sera redirigée vers la RT1 via le giratoire du lycée hôtelier.

La circulation permanente sera modifiée et, une signalisation temporaire mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.