Covid : Air Tahiti suspend le service à bord

Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire du Pays et “dans un souci de préserver la santé” des passagers et celle des équipages, Air Tahiti annonce la suspension du service à bord. “La mise à disposition du Air Tahiti Magazine, la vente d’articles publicitaires souvenirs et le service de snacks et rafraichissements reprendront dès que la situation sanitaire le permettra”, écrit la compagnie.