Une collecte de sang est organisée àla Maison de la culture le mardi 9 mai, de 8 à 11h, dans la salle Muriāvai.

Le don de sang permet de soigner et maintenir en bonne santé plusieurs centaines de personnes chaque année en Polynésie française. Les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).