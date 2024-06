Journée mondiale des donneurs de sang : les Polynésiens au rendez-vous

Passer au centre de transfusion sanguine est quasiment une routine pour Edgar et Jean-Marc. Les deux hommes savent que leur don peut sauver des vies. « Je viens à peu près tous les deux mois pour donner mon sang, confie Edgar. Le sang, c’est la vie. Ça sauve des vies, tout simplement. »

Pour les donneurs moins habitués, ils peuvent compter sur l’association Don du sang en Polynésie française pour les guider. « Il y en a pour qui c’est la première fois. Ils ont peur des aiguilles donc on les aide, on les rassure et ça se passe très bien, assure Johan Staelens, membre de l’association Don du sang en Polynésie. J’ai de bons souvenirs de personnes qui sont venues presqu’en tremblant et une fois sorties de là, finalement, ça s’est bien passé. »

Avec l’impossibilité d’importer des poches de l’extérieur, le CTS de Taaone fonctionne en flux tendu et compte sur la générosité de ses donneurs pour maintenir son stock. « Si le stock se met à chuter, immédiatement, on se remet à contacter nos donneurs pour éviter de se retrouver en pénurie, explique Julien Broult, Chef de service du Centre de transfusion sanguine du CHT. C’est toujours limite, il faut toujours être sur le pont, toujours prélever, suivre nos stocks. Mais le fenua est très généreux et les donneurs viennent souvent et régulièrement ».



Avec une poche de sang, il est possible d’aider jusqu’à trois patients.