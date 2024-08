Clôture des pré-inscriptions le 31 août pour la licence L3 informatique en apprentissage

Le Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (SEFI) a repoussé les pré-inscriptions au 31 août pour la licence Science, technologie, santé – Parcours informatique – Programmation applications mobiles (INFO) – L3.

Cette formation d’une durée de 1 an dans le numérique est financée par le Pays et rémunérée pour les apprentis à hauteur de 70% du SMIG minimum.

Conditions d’accès :

– Demandeur d’emploi âgé de 16 à 28 ans (dérogation à la condition d’âge possible)

– Être titulaire d’un BAC+2 dans le domaine informatique, DPCT Informatique, BTS informatique de gestion, DUT informatique, L1 et L2 licence mathématique et informatique (120 ECTS),

– Satisfaire aux épreuves de sélection

Inscriptions via ce lien > https://actuemploi.org/pre-inscription-apprentissage

Contact : [email protected] ou 40 46 12 16

Plus d’informations ICI