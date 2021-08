Centre de vaccination du lundi 23 au samedi 28 août à la Présidence

Le site de vaccination, placé sous le chapiteau de la Présidence, sera ouvert de 8 heures à 16 heures, lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et samedi 28 août, et de 8 heures à 18 heures, pour le mercredi 25, et le vendredi 27 août.

Les vaccins disponibles seront le Pfizer pour les premières vaccinations et les rappels, ainsi que le vaccin Janssen, avec une seule dose. Pour le vaccin Pfizer uniquement, toutes les personnes âgées de 12 ans et plus peuvent se présenter. Les mineurs de 16 et 17 ans peuvent se faire vacciner sans autorisation. La présence des parents est recommandée, mais n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, concernant la mise en place du confinement le samedi, les personnes souhaitant se faire vacciner le samedi 28 août, devront remplir une attestation de déplacement dérogatoire “confinement”, en cochant la case “Santé (consultation et soins)”.

Le circuit pour l’accès au site de vaccination est le suivant :

• Stationnement des véhicules dans le grand parking de la Présidence, situé en face de l’entrée principale.

• Contournement à pied, vers la gendarmerie, pour se rendre au parking, situé à Sainte-Amélie, à l’arrière de la Présidence.

• Prise en charge par le personnel de la santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau

• Les PMR (personnes à mobilité réduite) seront prioritaires et pourront donc être déposées directement à l’entrée du parking situé Sainte-Amélie.

Tous les autres centres de vaccination (ici) resteront ouverts et opérationnels. À l’exception du Kiosque info/Santé de Paofai qui sera temporairement fermés pour l’occasion.