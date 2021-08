Covid-19 : où se faire vacciner à Moorea

Centre de vaccination :

– À l’hôpital de Moorea (Pfizer) du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 17 heures, et samedi de 10 heures à 15 heures (dimanche remplacé par samedi en raison du confinement)

Vaccination décentralisées autour de l’île :

– Lundi au Dispensaire de Papetoai (Janssen) de 8 heures à midi

– Mercredi à la salle polyvalente de Haapiti (Janssen) de 8 heures à midi

– Vendredi au Centre commercial de Maharepa (Pfizer) de 8 heures à midi

Pour rappel :

– restez vigilant et maintenez une distanciation au vaccinodrome et dans tous les points de vaccination ;

– gardez votre masque dans la queue, sous le chapiteau et jusqu’au retour au véhicule ;

– ne vous présentez pas au vaccinodrome et points de vaccination si vous présentez des symptômes.