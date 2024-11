Une nouvelle espèce de punaise de plante identifiée en Polynésie française, nommée en hommage à Kamala Harris

Dix-sept nouvelles espèces de punaises des plantes ont été identifiées dans les îles de la Polynésie française, selon une publication de l’université de Berkeley.

Ces insectes ont été collectés par Brad Balukjian, diplômé en sciences de l’environnement, qui a mené des recherches sur le terrain à Moorea, Tahiti et d’autres îles voisines de 2007 à 2009, puis de nouveau en 2011 dans le cadre de son doctorat. Les résultats ont été publiés fin septembre dans Insect Systematics and Diversity et remettent en question les anciennes classifications taxonomiques basées principalement sur la morphologie des insectes.

« Je suis devenu, sans m’y attendre, un taxonomiste et j’ai réalisé que l’objectif principal de mes recherches allait être de découvrir quelles étaient ces espèces », raconte Brad Balukjian.

Depuis l’obtention de son doctorat, le scientifique a poursuivi ses recherches sur les punaises des plantes. Il est actuellement en train de lancer un nouveau projet de sensibilisation éducative en Polynésie française, le projet Manumanu. Mené en collaboration avec la station Gump de l’UC Berkeley et l’association à but non lucratif Te Pu Atitia, il a pour but d’apprendre à des élèves de 5e du fenua à identifier, collecter, et conserver les insectes.

Brad Balukjian envisage de passer quatre semaines chaque année à travailler avec 4 à 6 classes de 5e dans 2 à 3 écoles différentes afin de former entre 110 et 165 écoliers. Objectif : faire de ces enfants de futurs gardiens de la biodiversité.

Pour mener à bien ce projet, la station Gump située à Moorea a lancé un appel aux dons sur son site Internet. Gump espère récolter 15 000 dollars US (1.6 million de Fcfp) d’ici mars 2025