Un renouvellement de bureau compliqué au sein de la fédération A Tauturu Ia Na 

Après 2 heures de discours, samedi matin, l’ambiance est devenue glaciale. Plusieurs membres de l’association ont dit regretter la manière dont les fonds de la Fédération sont employés. La présidente sortante, Miriama Teaka, a au contraire défendu son bilan.

« Ça tient toujours debout. Même si on est 9 aujourd’hui, on continuera. Ce n’est pas à cause de ça qu’on va laisser tomber. On va aller jusqu’au bout. C’est comme ça dans les grandes réunions. Tout le monde veut la place de la présidente ou du président. Mais il faut travailler », a-t-elle déclaré.

La Fédération restera sur ses engagements : intervenir auprès des familles les plus démunies. En 2024, 111 patients ont été soutenus. La majorité d’entre eux a été évacuée vers l’Hexagone.

« Il y a le côté matériel pour leurs évasans. C’est là que nous intervenons. Nous organisons des levées de fonds ou nous demandons une subvention à la commune », a souligné Edith Paheroo, la présidente A Tauturu Ia Na de Maupiti.

« Ils ont du mal à partir, à laisser la famille (…) et d’être seuls en France. Où habiter, qui va venir de te voir ? Voilà les problèmes que l’on rencontre », a ajouté Mata Mareva, membre de la Fédération à Punaauia.

A Tauturu Ia Na dit avoir besoin de ses partenaires dans les cinq archipels pour garantir son bon fonctionnement.