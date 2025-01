La grippe saisonnière fait son retour et elle s’annonce sévère

Courbatures, toux, fièvre, maux de têtes, les médecins du fenua voient dans leurs cabinets les premiers malades de la grippe.

Si dans l’Hexagone, l’épidémie sévit depuis le 1ᵉʳ janvier, un pic est attendu dans les prochaines semaines en Polynésie. Un décalage constaté chaque année, mais qui offre un délai pour anticiper son impact au fenua.

« Ce décalage est vraiment une fenêtre d’opportunités pour nous pour pouvoir nous préparer et essayer d’arrêter ou de ralentir une grosse saison de grippe dans le pays », souligne le docteur André Wattiaux, médecin au Pôle de Veille Sanitaire de l’ARASS.

Les autorités sanitaires appellent d’autant plus à la prudence, que la grippe s’annonce sévère cette année. Trois souches de virus circulent actuellement dans l’Hexagone où l’épidémie s’est intensifiée. 87 hôpitaux sont d’ailleurs sous tension et ont été contraints de déclencher leur plan blanc en raison de l’afflux de patients

Au Centre Hospitalier de Polynésie française, les soignants se préparent alors qu’ils font déjà face aux épidémies de dengue et de coqueluche. Selon l’évolution des données, l’hôpital entrera en vigilance ou en pré-alerte.

« Dans le plan blanc, il y a des seuils d’alerte et des seuils de vigilance. Donc, on suit un certain nombre d’indicateurs, notamment les passages aux urgences sur des périodes de trois jours pour lisser les pics. On suit aussi quotidiennement l’absentéisme, car il faut avoir à l’esprit qu’une épidémie peut avoir des effets dévastateurs sur le personnel hospitalier. En fonction de l’arrivée à certains seuils, on déclenche certaines mesures », explique Jean-Marie Savio, directeur de l’administration générale et des sécurités du CHPF.

Face à la menace d’épidémie, il est recommandé d’appliquer les gestes barrières. La vaccination est également fortement encouragée pour les personnes à risques.

« Les personnes éligibles à la vaccination gratuite sont les personnes âgées de plus de 60 ans, celles qui souffrent d’une maladie chronique comme le diabète, une maladie cardio-vasculaire ou pulmonaire, les personnes en situation d’obésité, les femmes enceintes et certaines catégories professionnelles comme le personnel soignant et celui du tourisme », indique le docteur Laurence Rochat, médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales.

Au Fenua, la campagne de vaccination a débuté le 12 novembre 2024 et se poursuit jusqu’au 30 avril 2025. Au total, 3 400 doses de vaccin sont disponibles sur le territoire, en plus de celles qui ont déjà été administrées. Un stock suffisant pour couvrir la population cible.

« Les personnes qui ont plus de 60 ans peuvent venir avec leurs cartes d’identité, celles qui ont des maladies chroniques avec leurs cartes ‘longue maladie’, les femmes enceintes avec leurs certificats de grossesse et les professionnels avec leurs cartes professionnelles. Elles peuvent se présenter directement en pharmacie où on leur remettra gratuitement le vaccin. Certaines pharmacies conventionnées peuvent vacciner directement et gratuitement sur place. Si la pharmacie n’est pas habilitée à la vaccination, la personne sera dirigée vers un professionnel de santé », poursuit Laurence Rochat.

Car la grippe n’est pas à prendre à la légère. L’an dernier, au fenua, 11 malades en sont morts et elle a conduit à 259 hospitalisations.