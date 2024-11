Avis aux joueurs : le festival des Jeux du fenua débarque les vendredi 22 et samedi 23 novembre

Jeux de société, gaming, réalité virtuelle, beach volley et même laser game : il y en aura pour tous les goûts, les vendredi 22 et samedi 23 aux Jardins de Paofai et à la Maison de la culture, où se tiendra le premier Festival des Jeux du fenua.

Un évènement ambitieux, totalement gratuit, organisé par un rassemblement de 25 associations, entreprises et clubs polynésiens partageant la même passion pour le jeu sous toutes ses formes. Chapeauté par la Guilde des Aventuriers depuis plus d’un an, il se veut un grand rassemblement des acteurs de l’univers ludique, mobilisant un maximum d’acteur locaux pour une émulation autour du jeu au fenua.

Pas besoin d’être féru de jeux de société pour apprécier le moment – même si les spécialistes devraient y découvrir quelques pépites et échanger avec les créateurs de Tahiti Zombie, U-Chess ou ‘Ata Roa. Les amateurs de réalité virtuelle pourront profiter d’un espace dédié place To’ata, les casual gamers de tournois de Smash Bros, Mario Kart ou Just Dance, et les plus sportifs auront le choix entre escrime, aviron indoor, ultimate frisbee, et bien d’autres disciplines pour compétiteurs aguerris, y compris les Tu’aro Maohi.

Pas de barrière d’âge à l’entrée, puisque la grande variété de jeux disponibles se pratiquent aussi bien pour les 3 à 10 ans que pour les 8 à 99 ans. Les centenaires peuvent se rassurer, ils sont aussi conviés.

INFOS PRATIQUES :



Évènement gratuit



Dates et horaires : Les 22/11 de 13h00 à 18h00 et 23/11/2024 de 08h00 à 18h00 (continuité jusqu’à

23h00 au CJA et au bar jeux Wonderland).



Lieu : Les jardins de Paofai et la maison de la culture



Tout public jusqu’à 6000 personnes attendues sur le festival



Plus d’infos sur les réseaux sociaux de l’événement : Facebook, Instagram, Tiktok