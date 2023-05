12e édition des Floralies du 1er au 11 juin

Organisée par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) en collaboration avec la

fédération horticole Hei Tini Rau, les Floralies sont de retour pour une 12ème édition, du 1er au 11 juin dans les jardins de l’hôtel de ville de Punaauia

Une soixantaine d’exposants seront présents.

Dans le cadre de l’opération ‘ETE portée par le service de l’artisanat traditionnel, les exposants auront pour défi de créer des stands « zéro plastique » en privilégiant les matières naturelles, tout en continuant à inciter les visiteurs à se munir de leur panier ETE.

Cette nouvelle édition des Floralies a pour thème « Te tumu ha’ari e to na mau maitai – Le

cocotier et ses bienfaits ».

Ce thème souligne l’importance du cocotier dans le quotidien de la population, qui est présent

autant dans les exploitations agricoles que dans les jardins des particuliers. Qualifié à juste titre

d’« arbre de vie », il fait partie de la base alimentaire des polynésiens et offre des matières premières

d’exception pour la cosmétique, l’artisanat et la construction.

Avec le soutien de la fédération Hei Tini Rau, des jardins d’expositions illustreront la richesse du cocotier et les diverses utilisations de ses sous-produits.

Le Ha’ari Contest, un concours autour du cocotier, sera organisé afin de conserver le patrimoine et valoriser la biodiversité polynésienne.

Plus d’une vingtaine de variétés de cocotiers provenant de nos archipels ont été collectées par la CAPL et concourent dans trois catégories : la noix ayant le meilleur rendement en amande, la noix présentant la fibre la plus longue et la noix la plus originale.

Les noix gagnantes seront récompensées dimanche 4 juin et seront multipliées puis distribuées aux professionnels.