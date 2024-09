Raiatea célèbre la Journée mondiale du cocotier

Cette journée sera l’occasion de célébrer le cocotier, arbre emblématique de nos îles, et de valoriser ses multiples usages.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Les principaux représentants du corps administratif de l’île (maires, Tavana hau etc.) seront présents ainsi que quelques acteurs majeurs du secteur agricole et bio (DAG, CAPL, SPG Bio Fetia).

Rendez-vous ce lundi 2 septembre à partir de 9 heures au Koko Fare, à Tepua PK 1.8, quartier Ebb, à Uturoa, Raiatea.

LE PROGRAMME

Lundi 2 septembre

Koko Fare – Tihoti Tarua

De 9 h 30 à 15 h 30

Événement gratuit et ouvert à tous – parking gratuit

10 h 00 : Prière et cérémonie d’ouverture

10 h 05 : Orero par Tihoti Barff & Patu Mamatui

10 h 20 : Prestation du groupe Tahina no Uturoa sur le thème du Tumu Ha’ari

10 h 40 : Prestation des élèves de l’école de Puohine

11 h 00 : Discours des officiels

11 h 30 : Ouverture des divers ateliers

12 h 15 : Cocktail local offert par Tihoti Tarua – Raiatea

Plus d’informations ICI