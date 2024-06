Rythmes scolaires : les nouveaux horaires des écoles publiés

Les familles ont été consultées en mars dernier sur le choix d’un nouveau rythme scolaire. Cinq scénarios étaient proposés. Les résultats de cette grande consultation ont été dévoilés en avril.

182 écoles et 20 CJA sont concernés. Les nouveaux horaires, applicables dès la rentrée scolaire d’août, viennent d’être rendus publics. L’objectif est « d’améliorer la qualité de l’enseignement » et d’optimiser « le bien-être des élèves ainsi que des enseignants tout en tenant compte des spécificités culturelles et géographiques de la Polynésie française », rappelle le Pays. Il s’agit « d’adopter une approche plus équilibrée et holistique de l’éducation, en assurant un temps suffisant pour l’apprentissage tout en permettant aux élèves de bénéficier de pauses adéquates pour leur repos et leur épanouissement personnel ».

Dans certaines communes comme à Hitia’a o te Ra, les enfants auront jusqu’à 5 après-midis de libres. Pas de grands changements dans d’autres villes comme à Punaauia où les élèves commenceront, comme c’est déjà le cas à 8 heures, et auront les mercredis et vendredis après-midis de libres.