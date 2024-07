Réforme des rythmes scolaires : le privé comme alternative ?

La fin de l’année scolaire est à peine arrivée dans le 1er degré qu’on anticipe déjà la prochaine rentrée. Une rentrée qui sera marquée par de nouveaux horaires de classe selon les communes. La semaine d’école passera alors de 27 à 24 heures d’enseignement. Soit plus de temps extra-scolaires sous la responsabilité des familles ou des communes volontaires. De quoi inciter certains parents à se tourner vers le privé, dont le rythme ne connaîtra pas de grands changements. C’est le cas dans l’enseignement protestant.

« Nous sommes partis sur le choix qui est plus en cohérence avec ce que nos parents ont choisi, à savoir la libération du lundi après-midi et le maintien des autres jours de manière traditionnelle, explique Thierry Temauri, directeur général de l’enseignement protestant. Autrement dit, lundi après-midi, les activités vont être beaucoup plus restreintes avec des activités qui seront au choix des parents, mais qui seront payantes. Les autres jours, nous maintenons notre fonctionnement comme à l’heure actuelle. »

Chez les catholiques aussi, cette réforme est anticipée depuis deux ans. À la rentrée, les changements opérés dans les établissements ne devraient pas avoir d’impact sur le planning des parents. À l’école Saint-Paul Sainte-Thérèse à Papeete, on recense aujourd’hui plusieurs nouvelles inscriptions.

« C’est vrai que dans les nouveaux rythmes scolaires, c’est le changement des horaires pour les enfants, mais on n’a pas pensé aux horaires des parents, qui restent inchangés, souligne la directrice Tina Fareata-Mara. Pour nos horaires, l’école reste ouverte à partir de 7h. Ensuite, l’enseignement commence à proprement dit de 8h, finit à 14h30. Mais à 14h30, nous avons mis en place, en lien avec notre projet d’établissement, des, fan clubs, ce sont des clubs aux intelligences multiples ou des happy clubs pour la maternelle pris en charge par des intervenants. »

En plus des écoles confessionnelles, existent d’autres options à Tahiti : les écoles bilingues ou Montessori. Les frais de scolarité y sont cependant plus onéreux.