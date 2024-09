Activités périscolaires : l’école Saint-Paul Sainte-Thérèse s’organise

Les rythmes scolaires ont bousculé le quotidien des familles. À l'école St Paul Ste Thérèse, on sort le grand jeu pour occuper les élèves qui terminent plus tôt. Ukulele, théâtre, tennis, ping-pong et même bricolage, l'établissement propose des loisirs pour les élèves et de la flexibilité pour les parents. Une formule qui semble mettre tout le monde d'accord.