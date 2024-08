Les 8 stagiaires Capes affectés en métropole vont finalement pouvoir rester en Polynésie

C’est sur sa page Facebook que Moetai Brotherson a, comme à son habitude, communiqué. Le président du Pays annonce ce jeudi matin une bonne nouvelle pour les lauréats polynésiens du Capes qui avaient été affectés en métropole pour leur année de stage. Ils vont finalement pouvoir rester au fenua.

Huit des 67 lauréats polynésiens des concours de l’éducation nationale avaient été affectés en métropole. Une situation incompréhensible pour le ministre de l’Education du fenua. « On a les postes qu’il faut mais la DGRH de France refuse de les affecter en Polynésie, ce que je ne comprends pas, déclarait Ronny Teriipaia interrogé par TNTV mardi. Là, la réponse est toujours négative mais je n’ai pas l’intention de baisser les bras, ni les autorités locales, du Pays. Il faut qu’on trouve une solution ensemble. On a saisi les autorités de l’Etat et on attend un retour. Il est hors de question que nos enfants polynésiens soient affectés en France alors qu’on a les postes ici »

« C’est un concours national. Ça veut dire que, rue Grenelle, la direction générale des Ressources humaines, doit répartir aussi en fonction des déficits de l’ensemble des académies, expliquait en réponse le vice-recteur de Polynésie française, Thierry Terret. Il se trouve que dans quelques disciplines, il y a des déficits énormes et donc il y a 8 lauréats qui sont affectés pour leur stage en métropole. Les arbitrages ont été rendus une première fois puis une deuxième fois cette nuit (dans la nuit du 6 au 7 août, NDLR). Ils sont maintenus en affectation en métropole pour leur année de stage. Ils pourront faire valoir ensuite, l’année prochaine, leur centre d’intérêt matériels et moraux pour revenir en Polynésie s’il y a des postes. S’ils ne partent pas, ils pourraient perdre le bénéfice du concours. »

Moetai Brotherson a expliqué ce jeudi avoir contacté directement Président de la République pour que les stagiaires puissent rester au fenua. « La situation avait du mal à se résoudre et je suis intervenu en sollicitant directement le Président Emmanuel Macron. J’ai annoncé la bonne nouvelle aux stagiaires présents. J’ai reçu ce matin du président de la République que ce problème était réglé (…) »