Erasmus +, une ouverture sur le monde pour les jeunes polynésiens

Le lycée Diadème poursuit ses échanges dans le cadre du projet Erasmus+. Cette année, 37 élèves et une dizaine de professeurs ont ainsi eu l’opportunité de passer quelques semaines en immersion à l’étranger, notamment en Australie et à Malte. Des séjours faits d’apprentissage et de découvertes d’autres cultures, mais pas seulement.