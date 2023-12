Des centaines de ature échoués à Ua Huka

C’est le triste constat qu’on du faire face certains habitants de l’île. La baie de Vaipa’e’e couverte de cadavres de poissons.

Pour certains spécialistes du CRIOBE, ce serait le manque d’oxygène dans la mer dû à la chaleur qui serait à l’origine de leur mort. L’eau de la baie ne se renouvelle pas et par conséquent les poissons meurent asphyxiés.

Selon Ranka Aunoa, le premier maire adjoint de la commune de Ua Huka, « c’est la première fois que je vois ça. » Mais il ajoute : « par contre, nous avons déjà constaté ce phénomène sur d’autres îles des Marquises. »

Toujours selon lui, certains poissons ont pu être consommés. « Ils sont arrivés progressivement (…). Donc on les a ramassés puis on les a distribués à la population. On les a mangés et il n’y avait pas de soucis en particulier. Après, on a arrêté car les poissons étaient déjà morts depuis un moment. »

Les cadavres de poissons ont été recouverts de sable.