Miss France : découvrez le portrait officiel de Miss Tahiti Herenui Tuheiava

“J’aime Tahiti. C’est là où j’ai appris les valeurs qui me sont chères, à savoir l’authenticité, l’optimisme et le respect des différences”, déclare Herenui dans son portrait vidéo officiel. Miss Tahiti, 24 ans, s’est envolée en novembre dernier pour la métropole où elle s’est lancée dans l’aventure Miss France. À 10 jours de l’élection, sa vidéo de présentation, tournée au fenua, a été dévoilée. On y apprend que Herenui a fait du mannequinat, qu’elle a une passion pour le ori Tahiti ou encore qu’elle s’adonne à la méditation.

Lire aussi : Miss Tahiti à la découverte de Paris avant l’aventure Miss France

Pour TF1, Miss Tahiti s’est également prêtée à un portrait chinois revisité dans lequel elle confie “danser à la Beyonce” à chaque fois qu’elle entend “Single ladies” ou encore que son icone n’est autre que sa maman. “Elle m’a élevée seule avec énormément d’amour et elle m’a inculqué des valeurs fortes comme l’intégrité, la positivité, le respect de soi et des autres et la générosité, raconte la jeune femme. C’est grâce à elle que je suis devenue une femme forte, pétillante et optimiste.”

Herenui succèdera-t-elle à Diane Leyre au titre de Miss France ? Réponse le 17 décembre. L’élection sera diffusée sur votre chaîne préférée…