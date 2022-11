Miss Tahiti à la découverte de Paris avant l’aventure Miss France

Elle s’est envolée le week-end dernier pour la métropole. Miss Tahiti rejoindra bientôt les 29 autres candidates au titre de Miss France 2023.

Herenui Tuheiava s’est rendue à la délégation de la Polynésie. Crédit : Tahiti Nui Télévision

“On reste trois jours sur Paris dès que j’intègre l’aventure Miss France. Ensuite on part pour la Guadeloupe pour le séjour d’intégration. Et ensuite on revient sur Paris à Chateauroux pour préparer l’élection pendant trois semaines”

Miss Tahiti 2022 Herenui Tuheiava découvre la capitale, Paris, pour la première fois. “Je suis agréablement surprise par les batiments. C’est une nouveauté pour moi (…) Il y a tellement à apprendre au niveau historique. On a fait pas mal de visites. À l’assemblée nationale hier, aux Polynésiens évasanés à l’hôpital Rosier rouge. Ça a été un accueil chaleureux, à la polynésienne. Ça fait chauf au coeur. Fa’aito’ito à eux. Il n’y a que des belles découvertes . Paris a conquis mon coeur.”

À un mois du couronnement de la nouvelle Miss France, Herenui a fêté ce jeudi ses 24 ans. “J’espère que ça va me porter chance puisque dans un mois pile, l’élection aura lieu”.

L’élection Miss France 2023 se déroulera le 17 décembre à Châteauroux. Un événement qui sera retransmis sur votre chaine Tahiti Nui Télévision.