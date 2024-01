JO2024 : Mehiata Riaria portera la flamme olympique

La flamme olympique est attendue le 13 juin prochain à Tahiti où se déroulera l’épreuve de surf des Jeux.

La flamme devrait commencer son parcours dans la commune de Teahupoo et terminer sa course en plein cœur de Papeete. Dans la commune de la vague mythique, la Fédération tahitienne de surf a constitué une équipe d’éclaireurs.

Hira Teriinatoofa, double Champion du monde de surf ISA et préparateur de l’équipe de France de surf sera l’un des porteurs de la flamme. Cest « une fierté pour moi et un immense honneur de porter la flamme olympique ! Je n’aurais jamais imaginé qu’un jour j’aurais la chance de porter la Flamme et en plus de cela ici en Polynésie. C’est quand même fou ! », a-t-il déclaré à Paris 2024.

Ce lundi, l’ancienne Miss Tahiti, également surfeuse, Mehiata Riaria, annonce, elle aussi, qu’elle fera partie des porteurs. « Paris 2024 m’a honorée en me confiant la flamme afin de représenter les trois énergies du relais : L’énergie du sport, l’énergie des territoires, et l’énergie du collectif » écrit-elle.

En tout, 11 000 personnes porteront la flamme (10 000 sur le relais olympique et 1000 sur le paralympique). Et pour la première fois, des relais collectifs de 24 participants dont un porteur de flamme sont prévus.