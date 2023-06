Jeux olympiques : la flamme à Tahiti le 13 juin 2024

Le parcours officiel de la Flamme Olympique a été dévoilé. La première torche du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 sera allumée « le 16 avril 2024, selon la tradition antique, à l’aide des rayons du soleil, lors d’une cérémonie dans le sanctuaire d’Olympie, en Grèce, où se déroulaient les Jeux antiques » indique le site officiel des JO2024. La Flamme Olympique rejoindra ensuite Athènes pour embarquer à bord du Belem -un des plus anciens navires trois mâts d’Europe encore en navigation-, et traverser la mer Méditerranée.

L’arrivée de la Flamme est prévue le 8 mai 2024 à Marseille. Elle passera par 66 villes de métropole et d’outre-mer, sans jamais s’éteindre… Pas même pour rejoindre la Polynésie.

La Flamme est attendue le 13 juin 2024 à Tahiti où se dérouleront les épreuves de surf de ces Jeux. De la métropole au fenua, la Flamme sera transportée en avion. Oui, vous avez bien lu. S’il est interdit au grand public de fumer sur les vols, des autorisations spéciales peuvent être délivrées, comme pour la Flamme, rapportait en février le média Slate.

