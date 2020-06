Insolite : de la grêle en Nouvelle-Calédonie

De la grêle a été observée à Pouembout et Koné en Nouvelle-Calédonie ce week-end. La Grande Terre était en vigilance jaune fortes pluies / orages. « Ce phénomène se forme au sein des cumulonimbus avec les forts courants ascendants et descendants entre la base (chaude et humide) et le sommet froid du nuage, explique Météo France. La glace va se former dans une « colonne d’ascendance » autour de petites particules solides appelées « noyaux glaçogènes » (des impuretés). Les grêlons vont se développer à l’intérieur du nuage par dépôts successifs de glace sur ces noyaux glaçogènes, avant de tomber au sol sous forme d’averses de grêle. »

Ben la ça devait être impressionnant 😯😯😯De la grêle en Nouvelle Calédonie à quand la neige 1🥺🥺🥺 Posted by Pascale Marty on Saturday, May 30, 2020

Observer de la grêle sous les Tropiques, un fait plutôt rare. En Polynésie, la dernière observation de grêlons (de petite taille) remonte à 2013 sur la zone urbaine de Tahiti rappelle Météo France.