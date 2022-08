Ils oublient leur argent au distributeur de l’aéroport, la police les recherche

Attablée à l’espace de restauration libre de l’aéroport face au distributeur automatique, une dame s’est rendue compte qu’un couple avait oublié de prendre ses billets de banque et leur ticket de retrait. Elle a alors récupéré la somme d’argent et le ticket et les a remis au poste de la police aux frontières de la DTPN qui les a consigné sous coffre.

L’agence bancaire contactée essaie actuellement de fournir une photo des intéressés et des renseignements permettant d’identifier le type de carte utilisée. De son côté, la dame a lancé de nombreux appels via Facebook.

Si personne ne se manifeste dans les prochains jours, la somme sera transmise au service des objets trouvés de la mairie de Faa’a. Passé le délai de 1 an sans réclamation, les fonds trouvés reviendront au découvreur.

Si vous avez une information, contactez le Service de la Police Aux Frontières de la DTPN au 40 80 06 17 ou au 89 77 10 67 (H24).