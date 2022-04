Coupe de France du burger : un Tahitien présente une création à la sauce Hinano

Mathieu Marquet est né au fenua mais a grandi en métropole. Aujourd’hui gérant d’une roulotte à Montpellier, il propose à ses clients des spécialités du fenua à base de poisson cru, mais aussi des burgers.

Mathieu a participé le 30 mars à la Coupe de France du burger et a présenté une création un peu spéciale, comme le rapporte le site 20minutes. Fromage de chèvre, viande fumée… bacon de banane, chutney de mangue et papaye et ananas. Le tout accompagné de deux sauces : une mayonnaise maison au citron yuzu et à la purée d’ananas, et une sauce barbecue, fabriquée à partir de Hinano…

Même le pain de ce burger est original : il arbore un tatouage, un koru et deux couleurs, le rouge et le jaune pour rappeler le drapeau de la région Occitanie.

Le burger baptisé Terra Fenua, a permis à Mathieu de décrocher la médaille d’argent pour la région Sud Ouest. Mais malgré son originalité, le burger n’aura pas porté le Tahitien jusqu’en finale du concours.

Mathieu Marquet promet de revenir : “On redoublera d’inventivité et de créativité” écrit il dans un post Facebook. Le champion de France du burger 2022 est Christophe Boyer.