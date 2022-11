11 mariages en une journée à Bora Bora

11 couples de Bora Bora ont décidé de s’unir samedi 19 novembre. Un moment important partagé avec la population de Faanui et les familles des mariés venues de Tahiti et des îles : “Tout s’est bien passé malgré la crainte ce matin que la pluie ne vienne perturber la cérémonie. Nous sommes d’autant plus satisfaits que nos témoins et amis ont pu faire le déplacement pour notre union”

Et qui dit événement exceptionnel dit cérémonie exceptionnelle. Près d’un millier de personnes étaient conviées pour assister aux échanges de vœux des mariés ainsi que les spectacles préparés pour l’occasion. Tout cela sous le haut patronage de la paroisse Matetonia rompue a ce type de célébration : “Ce n’est pas la première fois que l’on organise une cérémonie de cette ampleur. C’est depuis 1953 jusqu’en 2022. Cela fait donc une soixantaine d’années que l’on organise ces mariages groupés à Faanui. On ne peut donc s’empêcher d’avoir une pensée pour nos anciens qui ont lancé le concept et est maintenant perpétué par la jeunesse d’aujourd’hui” indique Miguel Hoatai, responsable de cérémonie de la paroisse de Faanui.

Les festivités se sont achevées autour d’un repas communautaire et la cérémonie des noms polynésiens attribués aux mariés.