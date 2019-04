Mannequinat : Heitiarii Wan, de Tahiti à Milan

Du haut de ses 1m80, Heitiarii se rend 2 à 3 fois par an en Europe. Elle est actuellement de retour de Milan pour passer les premières épreuves du bac. Et un programme chargé l’attend.



Le mannequinat, elle en a aujourd’hui fait son métier. Mais l’univers de la mode est très concurrentiel. Pour rester au top, elle s’impose donc une hygiène de vie stricte : le prix à payer pour poursuivre son rêve ! Et elle peut compter sur le soutien de ses proches. "C'est beaucoup de fierté en tant que maman. (...) J'ai besoin de l'entendre matin et soir. Mon téléphone est toujours connecté en 3G 24h/24. Au cas où il lui arrive quelque chose, elle peut me joindre", confie Solange sa maman.



Pour ses parents, le mannequinat a permis à Heitiarii de mûrir. Elle voyage d’ailleurs seule pour chacun de ses déplacements professionnels même si elle garde en permanence le contact avec sa famille.