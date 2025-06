Te Tau : Francis Gooding – ‘Auae to’u ‘oire

100% FENUA – Vendredi 13 juin à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Francis GOODING.

Cette semaine, Te Tau vous emmène à la rencontre de Francis GOODING, né en 1958 à Papeete et ayant grandi à Faa’a, plus précisément dans le quartier d’Auae, qu’il considère encore aujourd’hui comme sa ville préférée.

Issu d’une grande famille, il est l’arrière-petit-fils de Mano à Taae, ancien chef de district de Faa’a. Dans cette première partie, Francis nous raconte avec précision et nostalgie le Auae de son enfance : une cocoteraie, une véritable jungle peuplée de manguiers et de goyaviers, bien loin du paysage urbain actuel dominé par le Grand Carrefour et l’église adventiste.

Il se souvient aussi du chemin qu’il empruntait à pied pour aller à l’école de Tipaerui, avec ses camarades. Chaque matin, ils ramassaient des fleurs en route pour les apporter en classe.

Une plongée dans les souvenirs d’un quartier en pleine transformation, à découvrir dans votre émission Te Tau, sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30