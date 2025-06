Underground : nouvel épisode de votre série

SERIE – Vendredi 13 juin à 19 h 30, suivez un nouvel épisode de votre série.



Dans l’Amérique d’avant la guerre de Sécession, un groupe d’esclaves d’une plantation en Géorgie planifie une audacieuse évasion vers la liberté en empruntant le légendaire chemin de fer clandestin. Guidés par Noah, un esclave déterminé, et aidés par des abolitionnistes risquant leur vie, ils doivent déjouer les chasseurs de primes et les dangers d’un pays profondément divisé. Entre tension, espoir et lutte pour la survie, Underground raconte l’histoire de ces héros méconnus qui ont défié un système oppressif pour réclamer leur liberté.



Le secret de Georgia

Rosalee et Noah parviennent enfin à se retrouver. Ernestine comprend qu’un maître peut être séduit, si l’on si prend de la bonne manière. De son côté, Elizabeth rencontre une forte opposition alors qu’elle tente de redonner un souffle à sa campagne anti-esclavagiste. C’est alors qu’elle découvre quel lourd secret cache Georgia. Quant à lui, Cato essaie de s’attirer les bonnes grâces des notables de Philadelphie. Pendant ce temps, Patty Cannon recrute August Pullman pour une mission très précise.