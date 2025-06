Tainui Atea : entre exploitation, culture et préservation

100% FENUA – Retrouvez les VOHI pour un nouveau film documentaire : « Tainui Atea ».

Tainui Atea, l’aire marine gérée de Polynésie qui concentre les ressources du fenua, s’étend sur 4,55 millions de km², ce qui représente presque la moitié de l’espace maritime total de la

France.

Cela fait d’elle la plus grande aire marine gérée au monde, surpassant celles de Pitcairn et Hawaii. Cette vaste zone marine abrite une biodiversité exceptionnelle, qui a poussé le fenua à prendre des mesures afin de la préserver.

André et Ingrid Vohi ont suivi les agents de la direction de l’environnement et de la direction des ressources marines lors de différentes réunions et surtout lors de leurs déplacements aux Marquises et aux Australes afin de rencontrer les pêcheurs côtiers.