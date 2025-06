Pékin Express, le 200ème épisode

DIVERTISSEMENT – Samedi 14 juin à 19h20, retrouvez Stéphane Rotenberg pour un nouvel épisode des aventures de Pékin Express en Afrique.

Pour célébrer le 200ème épisode de Pékin Express, les candidats se voient confier une mission aussi originale que délicate : offrir à Stéphane Rotenberg un cadeau d’anniversaire exceptionnel… mais pas n’importe lequel ! Leur objectif ? Lui remettre le présent le plus volumineux possible.

Pour y parvenir, les participants devront se lancer dans une véritable aventure de troc. Armés d’un objet initial, ils devront user de leur sens du négociation, de leur créativité et de leur stratégie pour échanger tout au long de la journée, toujours dans l’espoir d’obtenir un cadeau plus impressionnant que le précédent.

Chaque échange sera un défi, mêlant surprises, imprévus et rencontres inattendues, dans l’esprit d’entraide et de compétition qui caractérise la course.

Pékin Express : la route des tribus légendaires

Tous les Samedis à partir de 19h20