Des Maori sur le marae de Taputapuatea pour honorer les âmes de leurs kaumatua

C’est par un accueil solennel que les membres de la tribu « Tuwharetoa », accompagnés d’une quinzaine d’élèves de l’école maori « Te Kura o Hirangi » de Nouvelle-Zélande, ont été accueillis sur la terre de leurs ancêtres. Cette venue marque un moment fort pour la communauté maori.

Au marae de Taputapuatea tous se sont recueillis pour célébrer le retour symbolique des âmes de leur Kaumatua, Pitiroi Tekanawa, et son épouse, décédés en 2022 et 2023.

« C’est un privilège de pouvoir ramener leurs photos ici. D’une certaine manière, ils continuent de vivre. C’était important de les ramener sur ce marae. Ils y étaient venus tous les deux en 2011 », confie Henerata Ham, la directrice de « Te Kura O Hirangi ».

– PUBLICITE –

La cérémonie, rythmée par des chants maori, a été riche en émotions. « J’ai des frissons », témoigne Ron Whaiapu, un parent d’élève, « être sur ce marae, c’est un honneur pour moi ».

Un événement rare et exceptionnel auquel ont aussi contribué les habitants de Raiatea. « Pour nous, c’est un énorme honneur. Et un challenge aussi, car on n’avait jamais fait ça. On l’a fait en toute humilité sans savoir trop comment faire. Mais grâce à nos anciens, on a pu leur rendre cet hommage », explique Wilfried Sidolle, le président de l’association « A Nui Taputapuatea ».

Cet échange témoigne, une fois de plus, de la vitalité et de la richesse des traditions des peuples du Pacifique.