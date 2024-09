Te Mana o Te Moana, les anges gardiens des tortues marines au fenua

Après 10 mois de soins, Kava, une jeune tortue verte, est enfin prête à prendre le large. Une réhabilitation qui n’aurait pas été possible sans l’aide de Te Mana o Te Moana. Depuis la création de l’association il y a 20 ans, plus de 670 tortues affaiblies ou blessées ont été prises en charge.

« On voit que ces dernières années, il y a une tendance à l’augmentation des collisions avec les bateaux et on a toujours un peu de braconnage, mais qui a quand même diminué sur les tortues qu’on reçoit. (…) Une fois qu’on réceptionne la tortue au centre de soin, on va lui faire un premier examen clinique où on va vraiment faire les traitements, pour faire en sorte qu’elles aillent mieux. Et une fois qu’elles regagnent un peu d’énergie, on les teste dans notre lagon de réhabilitation. Quelques heures par jour au début, et si elles vont mieux, de plus en plus longtemps jusqu’à ce qu’elles y restent à plein temps avant d’être relâchées dans l’océan » explique Jade Gouin, vétérinaire, coordinatrice des programmes de conservation pour l’association Te Mana o Te Moana.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais les soigner ne suffit pas à garantir leur avenir. Les tortues marines, pourtant protégées, doivent faire face à de nombreuses menaces liées aux activités humaines : pollution, pêche, braconnage et loisirs nautiques. Seule solution pour changer la donne : la sensibilisation.

« On organise des programmes éducatifs dans lesquels on accueille des scolaires de partout en Polynésie où on va travailler sur des programmes de sensibilisation. On a également des projets éducatifs qu’on va créer en fonction des thématiques environnementales actuelles. De manière générale, je dirais qu’au niveau des problématiques environnementales, que ce soit la pollution, le réchauffement climatique, les problématiques d’érosion… ce sont des problématiques qui sont quand même comprises par la population. Parfois, c’est un petit peu compliqué de faire changer les habitudes, mais on est quand même sur une bonne direction » indique Hélène Duran, directrice de l’association.

Si vous souhaitez vous impliquer aux côtés de Te Mana o Te Moana, l’association recherche des bénévoles et/ou des services civiques pour participer au suivi des pontes sur l’atoll de Tetiaroa.

À noter qu’il faut être disponible au moins 4 semaines entre le mois d’octobre et le mois de mars.

Une occasion unique de contribuer à la protection de ces fascinantes créatures.

Vous pouvez candidater à [email protected]